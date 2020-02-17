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Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı hazırlıkları
7 saat önce
Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:20 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.
Pas oyunuyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayacak ve saat 17.00'de uçakla Portekiz'e hareket edecek.
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