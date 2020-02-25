Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, 27 Şubat Perşembe günü sahasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, 27 Şubat Perşembe günü sahasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig'de dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Pas oyunu ile süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Sporting Lizbon maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Sporting Lizbon, Başakşehir, Portekiz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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