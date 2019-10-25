Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, Wolfsberger mücadelesinde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas ve top kapmanın yanı sıra ayak tenisi oynayarak antrenmanı noktaladı.

Turuncu-lacivertli ekip yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.