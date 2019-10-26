Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çalışmayla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.