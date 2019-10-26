Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

45 dakika önce

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çalışmayla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Başakşehir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başakşehirli oyuncuların asker selamı vermesi Almanların zoruna gitti!
Daniel Sturridge, mutfaktaki yeteneklerini sergiledi! Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti! Altona 93 forması giyen Furkan Aydın asker selamı fotoğrafı paylaştığı için takımdan gönderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 15:15:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]