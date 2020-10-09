Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
09.10.2020 19:47
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, turuncu-lacivertli oyuncular sabah antrenmanında salonda ağırlık çalıştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanı ise ısınma ile başladı. Pas oyunuyla süren antrenman orta-şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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