Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
- Kaynak: AA
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