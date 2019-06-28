Medipol Başakşehir'de transfer
20 dakika önce
Medipol Başakşehir, geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:20 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir
, geçen sezon Bursaspor
'da forma giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile kulüp üst yöneticisi (CEO
) Mustafa Eröğüt'ün de katıldığı törenle 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Furkan Soyalp'e 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
Profesyonel kariyerine Bursaspor'da başlayan Furkan Soyalp, geride kalan sezonda Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası
'nda ise 1 maça çıktı.
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Medipol Başakşehir, Furkan Soyalp'i transfer etti
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