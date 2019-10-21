Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Wolfsberger maçı hazırlıkları başladı
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Medipol Başakşehir'de Wolfsberger maçı hazırlıkları başladı

1 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Medipol Başakşehir'de Wolfsberger maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, turuncu-lacivertli takımın teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, pas bağlantılı savunma ve hücum çalışması ile sürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, Wolfsberger karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:26 Kaynak: AA
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