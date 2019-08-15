Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

55 dakika önce

Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rondo oyunuyla başlayan idmanın dar alanda pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.
Antrenmanın, geniş alanda oynanan oyunla sona erdiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:31 Kaynak: AA
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