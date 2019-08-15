Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
55 dakika önce
Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:31 Kaynak: AA
Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor
'a konuk olacak Medipol Başakşehir
, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rondo oyunuyla başlayan idmanın dar alanda pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.
Antrenmanın, geniş alanda oynanan oyunla sona erdiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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