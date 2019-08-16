Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmanda sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir yer almadı.
Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma için aynı gün saat 17.00'de Malatya'ya hareket edecek.
Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:49 Kaynak: AA
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