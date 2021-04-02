Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 3 pas ve top kapma idmanıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona ererken, Junior Caiçara ve Bolingoli Mbombo fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Medipol Başakşehir yarın 16.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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