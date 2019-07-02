Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
1 saat önce
- Antrenmandan detaylar İSTANBUL - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:43 Kaynak: AA
- Antrenmandan detaylar İSTANBUL - Medipol Başakşehir
, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
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