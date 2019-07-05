Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
51 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:52 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki sahada futbolculara laktat testi uygulandığı belirtildi.
Medipol Başakşehir akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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