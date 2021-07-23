Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Dört grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden program, şut çalışması ve taktik idmanla tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

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