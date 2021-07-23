Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Dört grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam eden program, şut çalışması ve taktik idmanla tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu, Atabey Çiçek ve Enzo Crivelli idmana katılmadı.
Turuncu-lacivertli ekip hazırlıklarına akşam çalışmasıyla devam edecek.
Kaynak: AA
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