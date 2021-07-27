Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Turuncu-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 19.00'da Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabaka, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak.

Tedavilerine devam edilen Atabey Çiçek , Nacer Chadli , Ahmed Kutucu ve Enzo Crivelli'nin antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Orta ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Medipol Başakşehir , yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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