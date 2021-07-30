Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, beş grup halinde 3'e 1 pas çalışmasıyla devam etti ve çift kale maçla antrenman sona erdi. Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey Çiçek idmana katılmadı. Enzo Crivelli ise kondisyoner eşliğinde çalıştı. Turuncu-lacivertli ekip bu akşam 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Başakşehir, Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

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