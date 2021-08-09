Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Tedavisi süren Nacer Chadli, fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başladı.
Turuncu-lacivertli takım, yarın yapacağı çift idmanla Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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