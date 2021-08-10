Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Turuncu-lacivertli takım, yarın akşam yapacağı idmanla Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

İki grup halinde 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, turnuva maçıyla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir , yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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