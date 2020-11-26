Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Yukatel Denizlispor 'u konuk edecek Medipol Başakşehir , hazırlıklarına başladı.

Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu