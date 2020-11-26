Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
- Kaynak: AA
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