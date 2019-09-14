Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Son Dakika Güncel Haber

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

5 dakika önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok iyi bir mücadele verdiklerini dile getirdi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok iyi bir mücadele verdiklerini dile getirdi.

Puan ya da puanlar için buraya geldiklerini ifade eden Çalımbay, "Takımımdan memnunum. Karşımızda kaliteli oyunculardan kurulu, tecrübeli bir takım vardı. Biz yeni bir takım sayılırız. Bugün mükemmel mücadele ettik. 3 puanla da ayrılabilirdik. Özellikle Yatabare o golü atabilseydi. Lig uzun bir maraton, özellikle deplasmanda böyle maçlardan puan çıkartma önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı oyuncularının henüz hazır olmadığını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Sonlara doğru bazı arkadaşlarımız yoruldu. Maç oynatmak ilerisi için bu arkadaşlar adına önemli. Ne Traore ne de Fernando kesinlikle hazır değil. Şu anda kısıtlı bir kadromuz var. Bütün amacımız maçı kazanmaktı. Maçın ikinci yarısında istedigimiz pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Tüm maçlarda çok pozisyona girdik. Hep atak oynadık ama skora yansıtamadık. Arkadaşlarımız yüzde yüz hazır olunca daha kuvvetli bir takım olacağız."

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alexandru Epureanu 6 ay sonra formasına kavuştu
Skrtel, Başakşehir ile ilk resmi maçına çıktı Edin Visca gollerine devam ediyor Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:30:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]