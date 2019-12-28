Medipol Başakşehir'den 5 gollü galibiyet - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'den 5 gollü galibiyet

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Medipol Başakşehir'den 5 gollü galibiyet, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada İrfan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa seken topa Clichy yerden vurdu. Kaleci Fatih'ten dönen topu Demba Ba boş ağlara gönderdi. 1-0

6. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

23. dakikada Veysel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

26. dakikada sol taraftan Clichy'nin ön direğe açtığı ortada Kasımpaşalı Fernandes'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

27. dakikada sol kanatta Elia'nın ceza sahası içine yerden açtığı ortada Visca'nın şutunu kaleci Fatih tokatladı. Dönen top önünde kalan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

56. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

57. dakikada sol kanattan Elia'nın yerden verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Atilla Karaoğlan VAR'dan gelen ofsayt kararından dolayı golü iptal etti.

62. dakikada sağ kanatta topu süren Visca'nın yerden pasında ceza sahası içinden Elia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0

64. dakikada ceza sahasına topla giren Quaresma'nın şutunda Epureanu topa eliyle müdahale etti. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Quaresma topu ağlara gönderdi. 5-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Asım Yusuf Öz xx

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caicara xxx, Ponck xxx, Epureanu xxx, Clichy xxx, İrfan Can xxx (Berkay dk. 81 ?), Mehmet Topal xx (Azabuike dk. 87 ?), Visca xxx, Demba Ba xxx, Elia xxx, Crivelli xxx (Aleksic dk. 68 xx)

Yedekler: Volkan, Aziz, Vieira, Uğur, Kerim, Gökhan, Robinho

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Fatih x, Veigneau x, Veysel x, Ben Youssef xx, Hafez x, Aytaç x, Fernandes x (İlhan dk. 71 x), Thiam x, Quaresma x (Heintz dk. 77 x), Hajradinovic x, Koita x

Yedekler: Murat, Mehmet, Uğurcan, Çağatay, Furkan, Mustafa, Hakan

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Goller: Demba Ba (dk. 2 ve 27), Crivelli (dk. 6), Fernandes (dk. 26 k.k.), Elia (dk. 62) (Başakşehir), Quaresma (dk. 66 pen.)

Sarı kartlar: Thiam, Veigneau, Hajradinovic (Kasımpaşa), Crivelli, Demba Ba (Başakşehir)

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)

Ricardo Quaresma, Başakşehir, Kasımpaşa, Demba Ba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:45 Kaynak: İHA
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