Medipol Başakşehir'den anlamlı yeni yıl takvimi - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'den anlamlı yeni yıl takvimi - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'den anlamlı yeni yıl takvimi

6 saat önce

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın yeni yıl takviminde down sendromlu, otizmli, serebral palsili ve PKU'lu çocuklar da yer aldı.

Medipol Başakşehir'den anlamlı yeni yıl takvimi, System.String[]

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın yeni yıl takviminde down sendromlu, otizmli, serebral palsili ve PKU'lu çocuklar da yer aldı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar" başlığıyla yapılan paylaşımda, yeni yıl takvimi çekimlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Çekimlerde futbolcuları down sendromlu, otizmli, serebral palsili ve PKU'lu çocuklarla bir araya getirdikleri aktarıldı.

Paylaşımda yer alan videoda, Medipol Başakşehirli futbolcular ile çocukların takvim çekimindeki eğlenceli anları yer aldı.

Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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