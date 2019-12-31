Medipol Başakşehir'den anlamlı yeni yıl takvimi - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'den anlamlı yeni yıl takvimi - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'den anlamlı yeni yıl takvimi

6 saat önce

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar" başlığıyla yapılan paylaşımda, yeni yıl takvimi çekimlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Medipol Başakşehir'den anlamlı yeni yıl takvimi, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar" başlığıyla yapılan paylaşımda, yeni yıl takvimi çekimlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdikleri kaydedildi.


Çekimlerde futbolcuları down sendromlu, otizmli, serebral palsili ve PKU'lu çocuklarla bir araya getirdikleri aktarıldı.


Paylaşımda yer alan videoda, Medipol Başakşehirli futbolcular ile çocukların takvim çekimindeki eğlenceli anları yer aldı.



?? Mutlu yıllar!


?? Yeni yıl takvimimizin çekimlerinde farkındalık yaratmak amacıyla, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve futbolcularımızı; Down Sendrom,


Otizm, Serebral Palsi ve PKU'lu çocuklarımız ile buluşturduk. ??

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:26 
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