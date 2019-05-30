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Medipol Başakşehir'den Avcı açıklaması

1 saat önce

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'den Avcı açıklaması, System.String[]

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bugün öğlen saatlerinde Başkan Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda karşılıklı olarak yolların ayrılması kararı çıktı.
Görüşmenin ardından turuncu-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.
Tecrübeli teknik adamın kısa süre içerisinde Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Abdullah Avcı ARŞİV görüntüler
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:42 Kaynak: DHA
İstanbul, Abdullah Avcı, Başakşehir, Spor
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