Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'den Bir Transfer Daha

Medipol Başakşehir'den Bir Transfer Daha

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Eskişehirspor'dan genç futbolcu Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'den Bir Transfer Daha, System.String[]
Medipol Başakşehir, Eskişehirspor'dan genç futbolcu Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 19 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor'da başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Genç orta saha oyuncusu bu sezon Eskişehirspor ile çıktığı 18 Spor Toto 1. Lig maçında 1 gole imza attı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

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