Medipol Başakşehir'den Elia'ya veda videosu

Medipol Başakşehir sözleşmesi sona eren ve Hollanda ekibi Utrecht ile anlaşan orta saha oyuncusu Eljero Elia için veda videosu yayınladı.

Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Elia" başlığıyla, Hollandalı futbolcunun Medipol Başakşehir'deki neşeli anlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

İstanbul ekibine 2017-2018 sezonu başında transfer olan Hollandalı futbolcu, 3 sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 86 resmi maça çıktı ve 12 kez fileleri havalandırdı.