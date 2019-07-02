Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibi
56 dakika önce
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu için bir veda klibi yayınladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:32 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir
, Fenerbahçe
'ye transfer olan Emre Belözoğlu
için bir veda klibi yayınladı.
2015-2016 sezonunda Medipol Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu-lacivertli formayı giydikten sonra eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu için Medipol Başakşehir bir veda klibi yayınladı. "Her şey için teşekkürler. Unutmayalım ki ayrılıklar da sevdaya dahil... Hoşça kal Büyük Kaptan" ifadeleriyle sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, tecrübeli futbolcunun turuncu-lacivertli takımda oynadığı maçlardan görüntüler yer aldı.
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Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na veda klibi
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