Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'den Enver Cenk Şahin'e destek
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Medipol Başakşehir'den Enver Cenk Şahin'e destek

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajından sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.

Medipol Başakşehir'den Enver Cenk Şahin'e destek, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajından sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eski futbolcusu için, Türk Bayrağı ile " #ComeBackHome (Evine geri dön) #EnverCenkŞahin" mesajı paylaşıldı.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de 2010 yılında profesyonel kariyerine başlayan Enver Cenk Şahin, 2016-2017 sezonu başında İstanbul ekibinden, St. Pauli'ye transfer olmuştu.

Enver Cenk Şahin, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:16 Kaynak: AA
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