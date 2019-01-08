Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'den Geleceğe Dönük Transfer

Medipol Başakşehir'den Geleceğe Dönük Transfer

37 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki Alican Özfesli'yi kadrosuna dahil etti.

Medipol Başakşehir'den Geleceğe Dönük Transfer, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki Alican Özfesli'yi kadrosuna dahil etti.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Altınordu'dan transfer edilen Alican Özfesli ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Genç oyuncunun bu sezon sonuna kadar Altınordu'da kiralık olarak forma giyeceği kaydedilen açıklamada, "Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını diler, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu'da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:46 Kaynak: AA

Altınordu, Alican Özfesli, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lider Başakşehir, Altınordu'nun Genç Oyuncusu Alican Özfesli ile Anlaştı Milan, RB Leipzig'in Hakan İçin Yaptığı Teklifi Reddetti

Galatasaray, Chaves Forması Giyen Marcos do Nascimento Texeira ile Anlaştı Atiker Konyaspor, Makedon Oyuncu Leonard Zuta'yı Kadrosuna Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:23:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'den Geleceğe Dönük Transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]