Medipol Başakşehir'den Hakem Açıklaması

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Trabzonspor Genel Sekreteri İsyan Etti: Bugünkü Bugünkü Tiyatronun Başrolünde Ümit Öztürk Bulunmaktadır

Başakşehir Kulübü, Bu Hafta Yapılan Hakem Hatalarını Sert Bir Dille Eleştirdi