Medipol Başakşehir'den Mert Çelik'e Profesyonel Sözleşme
1 saat önce
Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen Mert Çelik ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir
, altyapısında forma giyen Mert Çelik ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde, Mert Çelik'in profesyonel sözleşme imzalamasına ilişkin teknik direktör Abdullah Avcı
'nın görüşlerine yer verildi.
Mert'in altyapıdan yetişmiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Avcı, "Kariyerinde yeni bir adım attı. Biz de ona yardımcı olduk. Cengiz, Roma
'ya giderken ona 'Yapacağın en büyük yatırım kendine' demiştim. Aynı şey Mert için de geçerli. Burası onun çabuk gelişim sağlayıp adapte olabileceği bir yer. Herkes ona yardımcı olacak. Mert de gelişmek için her türlü çabayı gösterecek." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:23 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Altyapıdan Yetişen Mert Çelik ile 4,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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