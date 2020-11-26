Medipol Başakşehir'den Mert Günok açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü, üst üste 5 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi negatif çıkan Mert Günok'un Manchester United maçında oynamasına rağmen ligde protokoller nedeniyle oynayamayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Demirören Haber Ajansı tarafından yapılan haberin ardından Medipol Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili resmi açıklama da geldi. Kaleci Mert Günok'un ismi verilmeden yapılan açıklamada, oyuncunun üst üste 5 Covid-19 PCR testinin negatif çıkmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan Manchester United karşılaşmasında oynamasına rağmen hafta sonunda oynanacak Yukatel Denizlispor karşılaşmasında oynayamayacağını duyurdu.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bilindiği üzere, UEFA Uluslar Ligi maçları için 9 Kasım-19 Kasım tarihleri arasında A Milli Takım kadrosunda olan ve 9 Kasım, 14 Kasım ve 16 Kasım'da UEFA'nın akredite ettiği laboratuvar tarafından yapılan tüm PCR testleri negatif çıkan oyuncumuzun Süper Lig'de oynadığımız Beşiktaş JK maçı öncesi 19 Kasım'da Türkiye'de farklı bir kurum tarafından yapılan testi pozitif çıkmıştı. UEFA ile yapılan görüşmeler neticesinde, futbolcumuzun UEFA'nın akredite ettiği laboratuvar tarafından tekrar test edilmesine karar verilmiştir. 20 Kasım ve 22 Kasım'da yapılan testlerin negatif çıkması sonucunda UEFA, A Milli Takım kampından başlayarak 2 hafta boyunca düzenli aralıklar ile teste soktuğu futbolcumuzun negatif olduğuna kanaat getirmiş olup, Manchester United mücadelesinde yer alabileceğini bildirmiştir. Öte yandan, tüm bu süreçte UEFA'nın akredite laboratuvarı tarafından yapılan 2 PCR testi dahil olmak üzere toplamda 4 PCR ve 1 Antikor test sonucu da negatif çıkan oyuncumuzun, Türkiye Futbol Federasyonu Covid Sağlık Rehberi'ndeki kurallar gereği Yukatel Denizlispor müsabakasında forma giyemeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."