Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'den Muhammet Arslantaş'a Profesyonel Sözleşme

Medipol Başakşehir'den Muhammet Arslantaş'a Profesyonel Sözleşme

16 dakika önce

Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir'den Muhammet Arslantaş'a Profesyonel Sözleşme, System.String[]
Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan Muhammet Arslantaş ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Antalya kampıyla A takımımızla antrenmanlara başlayacak olan Muhammet Arslantaş'a sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:18 Kaynak: AA

Spor
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