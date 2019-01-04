Medipol Başakşehir'den Muhammet Arslantaş'a Profesyonel Sözleşme
16 dakika önce
Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir
, altyapısında forma giyen Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan Muhammet Arslantaş ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Antalya
kampıyla A takımımızla antrenmanlara başlayacak olan Muhammet Arslantaş'a sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:18 Kaynak: AA
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