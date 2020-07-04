Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyasporu'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

90+6. dakikada Crivelli sol kanattan ceza sahası içine girer girmez pasını Elia'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

71. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı ile girdiği hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Demba Ba, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

55. dakikada Clich'yin sol kanattan getirdiği topu Demba Ba ile buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutu üstten auta gitti.

Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir 'e 2-0 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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