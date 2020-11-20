Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş karşısında - Son Dakika

Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş karşısında

20.11.2020 09:01
Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş karşısında, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son dört müsabakasını kazanarak 13 puana ulaştı.

Bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 10 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.

Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş karşısında - Son Dakika Spor


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