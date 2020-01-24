Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe karşısında - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe karşısında - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe karşısında

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe karşısında, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı son üç maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 16 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 36 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir gibi son 3 maçını kazanan Fenerbahçe ise rakibinin iki puan gerisinde yer alıyor.

Demba Ba ve Berkay Özcan yok

Turuncu-lacivertli ekipte bu zorlu karşılaşma öncesinde iki eksik bulunuyor.

Kart cezalısı Demba Ba ve sakatlığı süren Berkay Özcan, Fenerbahçe deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.

Berkay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşmuş ve ameliyat edilmişti.

Berkay Şahin, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Florin Andone antrenmanlara başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu Kırklarelispor Başkanı Volkan Can'ın kura çekimindeki hareketi olay oldu Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim'e olay sözler: Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:40:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]