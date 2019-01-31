Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'e Altyapıdan İki Takviye

Medipol Başakşehir'e Altyapıdan İki Takviye

17 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, altyapı oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir'e Altyapıdan İki Takviye, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, altyapı oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki kaleci Onur Güney ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Kahraman ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Her iki futbolcuya sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Harun Kahraman, Onur Güney, Başakşehir, Spor
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