Medipol Başakşehir'e Altyapıdan İki Takviye
17 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, altyapı oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, altyapı oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki kaleci Onur Güney ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Kahraman ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Açıklamada, "Her iki futbolcuya sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:22 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Eskişehirspor Forması Giyen Cemali Sertel'i Transfer Etti
Galatasaray, Marsilya Forması Giyen Kostas Mitroglou ile El Sıkıştı
Galatasaray Mbaye Diagne'yi Transfer Etti, Sosyal Medya Yıkıldı
Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı