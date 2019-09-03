Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'e Bursaspor'dan 3 takviye
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Medipol Başakşehir'e Bursaspor'dan 3 takviye

7 saat önce

Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammet Şengezer, Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Medipol Başakşehir'e Bursaspor'dan 3 takviye, System.String[]

Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammet Şengezer, Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bursaspor'dan Muhammet Şengezer ile 5 senelik, Muhammet Emin Sarıkaya ile 3 senelik ve Emir Şenocak ile sözleşme imzalamıştır. Üç oyuncuya da ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Gümüşdağ: "Bursaspor'u en kısa sürede yeniden Süper Lig'de görmeyi temenni ederim"

Transferlerle ilgili açıklama yapan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Bursaspor'dan Muhammet Şengezer, Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak'ı transfer etmiş bulunuyoruz. Üç genç futbolcumuzun da çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği, benim için ayrı önemi ve değeri olan Bursa'nın Zafer Mahallesi'nden olmaları, bu transferleri şahsım adına ayrıca anlamlı kılıyor. Bu vesileyle başta Zafer Mahallesi sakinlerine, Büyük Bursa taraftarına selamlarımı ileterek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Bursaspor Başkanı Sayın Mesut Mestan'a teşekkür eder, Bursaspor'u en kısa sürede yeniden Süper Lig'de görmeyi temenni ederim."

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Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:42 Kaynak: AA
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