Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'e Fransız forvet
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Medipol Başakşehir'e Fransız forvet

34 dakika önce

Medipol Başakşehir, Fransız futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Medipol Başakşehir'e Fransız forvet, System.String[]
Medipol Başakşehir, Fransız futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 1995 doğumlu forvet oyuncusu ile anlaşmaya varıldı.
Yarın İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.
Başakşehir, Enzo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:25 Kaynak: AA
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