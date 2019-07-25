Medipol Başakşehir'e Fransız forvet
34 dakika önce
Medipol Başakşehir, Fransız futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:25 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir
, Fransız futbolcu Enzo
Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 1995 doğumlu forvet oyuncusu ile anlaşmaya varıldı.
Yarın İstanbul
'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Son olarak Fransa
'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.
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