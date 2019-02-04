Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Erzurumspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Medipol Başakşehir, Erzurumspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Erzurumspor Maçının Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışmaları ile çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul ekibinin ligde Akhisarspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:40 Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Başakşehir, Spor
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