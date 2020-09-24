Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçına hazır

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 oyunuyla sürdürdükleri idmanı taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:11 - Kaynak: AA
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