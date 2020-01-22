Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanında yer alan sahadaki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

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Şirketler poşetin ardından lastik, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de beyanname verecek