Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.


Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Fatih Terim Stadı, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:03 
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