Medipol Başakşehir, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
22 dakika önce
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fenerbahçe
'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:48 Kaynak: AA
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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