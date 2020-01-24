Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Fenerbahçe maçınının hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Fenerbahçe maçınının hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahadaki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Fatih Terim Stadı, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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