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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Fenerbahçe maçınının hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:14 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Fenerbahçe maçınının hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahadaki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
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