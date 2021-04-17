Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde üç grup halinde pas ve top kapma çalışması yaptı.
Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Boli Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA
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