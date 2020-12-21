Başakşehir'de 1 futbolcunun koron virüs testi pozitif çıktı
21.12.2020 19:48
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
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