Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına hazır
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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına hazır

5 dakika önce

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına hazır, System.String[]

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki antrenman sahasında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:50 Kaynak: AA
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