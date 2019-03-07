Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçını Hüseyin Göçek Yönetecek

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçını Hüseyin Göçek Yönetecek

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta görev alacak hakemler belli oldu.

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçını Hüseyin Göçek Yönetecek, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde Hüseyin Göçek düdük çalacak. 

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN 

20: 30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor (ABDULKADİR BİTİGEN)

CUMARTESİ 

16: 00 Trabzonspor - Akhisarspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)

19: 00 Medipol Başakşehir  - Fenerbahçe (HÜSEYİN GÖÇEK)

19: 00 MKE Ankaragücü - Bursaspor (SERKAN ÇINAR)

PAZAR 

13: 30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (METE KALKAVAN)

16: 00 Göztepe - Kasımpaşa (KORAY GENÇERLER)

16: 00 Çaykur Rizespor  - İstikbal Mobilya Kayserispor (HALİS ÖZKAHYA)    

19: 00 Beşiktaş  - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)

PAZARTESİ 

20: 00 Galatasaray  - Antalyaspor (ARDA KARDEŞLER) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:56 Kaynak: DHA

Spor
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