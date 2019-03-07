Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçını Hüseyin Göçek Yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta görev alacak hakemler belli oldu.





Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde Hüseyin Göçek düdük çalacak.



Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;



YARIN



20: 30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor (ABDULKADİR BİTİGEN)



CUMARTESİ



16: 00 Trabzonspor - Akhisarspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)



19: 00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe (HÜSEYİN GÖÇEK)



19: 00 MKE Ankaragücü - Bursaspor (SERKAN ÇINAR)



PAZAR



13: 30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (METE KALKAVAN)



16: 00 Göztepe - Kasımpaşa (KORAY GENÇERLER)



16: 00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor (HALİS ÖZKAHYA)



19: 00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)



PAZARTESİ



20: 00 Galatasaray - Antalyaspor (ARDA KARDEŞLER) - İstanbul

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Başakşehir-Fenerbahçe Maçının Hakemi Hüseyin Göçek

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