Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçının 11'leri Belli Oldu

- Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe olacak.

- Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe olacak. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak. Mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Erdem Bayık üstlenecek.



İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Serdar Taşçı, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda Turan, Robinho



FENERBAHÇE: Volkan - Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Zajc, Eljif, Moses, Soldado - İstanbul

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