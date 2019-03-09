Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçının 11'leri Belli Oldu

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçının 11'leri Belli Oldu

1 saat önce

- Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe olacak.

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçının 11'leri Belli Oldu, System.String[]
- Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe olacak. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19: 00'da başlayacak. Mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Erdem Bayık üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Serdar Taşçı, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda Turan, Robinho

FENERBAHÇE: Volkan - Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Zajc, Eljif, Moses, Soldado - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:58 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Başakşehir, Spor
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